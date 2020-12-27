شاهد.. ليفربول يهز شباك وست بروميتش ألبيون

تقدم فريق ليفربول على ضيفه وست بروميتش ألبيون في الشوط الأول للمباراة بينهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم السنغالي ساديو ماني هدف التقدم لأصحاب الأرض، مبكرا في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، على ملعب "أنفيلد".

The Goal of Sadio Mané for Liverpool in video ! 🤯🎥#LIVWBA#LFC 🔴 pic.twitter.com/QA3yFERVMo — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) December 27, 2020

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المصدر: وكالات