ليفربول يرتكب كارثة على أرضه (فيديو)

خرج فريق ليفربول بتعادل بطعم الهزيمة من ملعبه "أنفيلد"، أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيطر فريق ليفربول بشكل مطلق على مجريات الشوط الأول، وتقدم بهدف مبكر سجله مهاجمه السنغالي ساديو ماني، مبكرا في الدقيقة 12 من انطلاق صافرة البداية.

The Goal of Sadio Mané for Liverpool in video ! 🤯🎥#LIVWBA#LFC 🔴 pic.twitter.com/QA3yFERVMo — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) December 27, 2020

لكن المدافع النيجيري، سيمي أجاي، رد بهدف التعادل للضيوف، في الوقت القاتل عند الدقيقة 82، بالرغم من بسط "الريدز" سيطرته على ملعب "أنفيلد" بطوله وعرضه، وفي كل شبر من أرضيته.

ليفربول 1 × 1 وست بروميتش



pic.twitter.com/wmehzufKfs — بث مباريات (@Ij7Ft) December 27, 2020

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واكتفى ليفربول بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، الذي يعتبر بمثابة الهزيمة بالنسبة له، رفع بها رصيده إلى 32 نقطة، ولكنه يتصدر ترتيب "البريمير ليغ".

في المقابل، رفع وست بروميتش ألبيون رصيده إلى 8 نقاط، ويشغل المرتبة الـ19 قبل الأخيرة، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT