مانشستر سيتي ينجز مهمته أمام نيوكاسل
Reuters /DAVE THOMPSON
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تغلب فريق مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووقع على هدفي السيتي كل من اللاعبين، الألماني إلكاي غوندوغان، والإسباني فيران توريس، في الدقيقتين (14 و55) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد".
ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 26 نقطة، وتقدم للمركز الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، بانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة.
في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 18 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.
المصدر: RT