أرسنال يقهر تشيلسي في "ديربي" عاصمة الضباب

استعاد فريق أرسنال ذاكرة الانتصارات على حساب ضيفه تشيلسي بفوزه عليه 3-1 في "الديربي" اللندني، الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك في الجولة الـ15 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية أرسنال "المدفعجية" كل من اللاعبين، الفرنسي ألكسندر لاكازيت، والسويسري غرانيت دجاكا، وبوكايو ساكا، في الدقائق (34 من ضربة جزاء، و44، و56) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم تامي أبراهام هدف "البلوز" اليتيم، في الدقيقة 85، بينما أهدر زميله الإيطالي جورجينهو ضربة جزاء، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الإمارات"، بالعاصمة لندن.

وحقق أرسنال بذلك أول انتصار له في آخر 8 مباريات، بعد 5 هزائم وتعادلين، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، ويحتل المركز الـ14 حتى الآن في جدول ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما توقف رصيد تشيلسي عند 25 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، حتى الآن وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT