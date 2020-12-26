هجوم على أبو تريكة بسبب صلاح (فيديو)

تعرض أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي، محمد أبو تريكة، لانتقادات لاذعة، بسبب تصريحاته الأخيرة حول مواطنه محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال أبو تريكة، الذي يشتغل حاليا محللا في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، إن صلاح حزين في ليفربول، وطالب بالتعامل معه كنجم وليس كأي لاعب عادي.

وشن الإعلامي الرياضي المصري الشهير، مدحت شلبي، هجوما حادا على الدولي المصري السابق (أبو تريكة) بعد هذه التصريحات، حيث حمله المسؤولية عن ثورة وسائل الإعلام الإنجليزية على صلاح.

وحسب شلبي، فإن حديث أبو تريكة تناقلته الصحف العالمية، لا سيما بعد أن لمح حول نية صلاح الرحيل بسبب عدم سعادته في صفوف ليفربول، وأنه قد ينتقل إلى مكان آخر خلال الفترة القادمة، ربما إلى الدوري الإسباني.

وقال شلبي: "أبو تريكة يسبب زعل الجمهور من صلاح (..)، الجماهير مؤذية تحب أوي وتزعل كثيرا، لما هما رافعينه في عنان السماء وهما يسمعوا تصريحات صديقه إنه مش سعيد وزعلان. هل هذا الأمر منطقي!".

وأضاف: "أنا لا أتكلم شيء عن أبو تريكة إنما لا بد أنه الذي يخرج على الشاشة يتحمل مسؤولية كلماته ويعمل لها حساب كبير، وأنه يتحدث للملايين حول العالم وليس فقط للأشخاص أمامه داخل الاستيديو التحليلي".

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وختم شلبي: "لم أقصد إطلاقا أن أقرص على أبو تريكة، أنا من ملايين المعجبين بفنه الكروي، وقد يكون سخن في الكلام حينما شاهده (صلاح) احتياطي في مباراة ليفربول الأخيرة، الكلمة لازم تطلع بحسا".

ومن جهته، قال الإعلامي عمرو أديب منتقدا أبو تريكة: "أنا شخصيا مش مقتنع بأبو تريكة كمحلل فني للمباريات، وعندما كان لاعبا كان بارعا وعظيما، لكنه في التحليل الفني لا يصل لنجوميته كلاعب".

ولام أديب على أبو تريكة تصريحاته بشأن صلاح ومطالبته بالتعامل معه كنجم النجوم في ليفربول، وقال: "صلاح ومدربه وفريقه كلهم أصحاب فضل على بعضهم البعض، وليس صلاح فقط هو الذي له الفضل على فريقه أو مدربه".

المصدر: المصري اليوم