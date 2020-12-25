4 لاعبين عرب بين الـ100 الأفضل ولاعب أجنبي في نادي عربي

دخل أربعة لاعبين عرب في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم للعام "الاستثنائي" 2020، التي أصدرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، ترتيب أفضل اللاعبين على المستوى العربي، وشغل المركز الثاني إفريقيا، والثامن عالميا.

وجاء المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، في المركز الثاني عربيا والرابع إفريقيا والستين عالميا، وتلاه مواطنه أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان في المرتبة الثالثة عربيا والسادسة إفريقيا، وشغل المركز الـ76 عالميا.

بينما اكتفى النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمرتبة السابعة إفريقيا، والمركز الـ77 على المستوى العالمي.

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ودخل قائمة أفضل 100 لاعب في العالم 2020، التي أصدرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، لاعب واحد فقط يمثل ناديا عربيا، وهو الأرجنتيني إيفر بانيغا، نجم فريق الشباب السعودي، وشغل المرتبة الـ93 في ترتيب أفضل لاعبي العالم.

المصدر: وكالات