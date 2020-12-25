محمد صلاح الثاني إفريقيا ضمن قائمة أفضل 100 لاعب

اكتفى النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، بالمرتبة الثانية في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم للعام 2020، التي أصدرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية.

واحتل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول أيضا، المركز الثامن في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم للعام 2020، والمركز الأول على المستوى الإفريقي، وتلاه "الفرعون" صلاح زميله في "الريدز"، بالمركز الثاني إفريقيا والثامن عالميا.

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وجاء الغابوني بير إيميريك-أوباميانغ، مهاجم أرسنال الإنجليزي، في المرتبة الثالثة إفريقيا، والمركز الـ36 عالميا، وتبعه النجم المغربي حكيم زياش، لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، في المركز الرابع إفريقيا والـ60 عالميا، ومن بعده حل السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي في المركز الخامس (62 عالميا)، وجاء المغربي الآخر أشرف حكيمي، نجم إنتر ميلان الإيطالي، سادسا إفريقيا وشغل المركز الـ76 عالميا، واكتفى النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمرتبة السابعة إفريقيا، والمركز الـ77 في قائمة أفضل لاعبي العالم.

المصدر: وكالات