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أول تعليق لـ"بيغ رامي" بعد وصوله إلى مصر (صور)

الرياضة

أول تعليق لـ
Big Ramy Elssbiay/facebook.com
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وجه البطل العالمي في رياضة كمال الأجسام، المصري ممدوح السبيعي، الشكر للجماهير التي استقبلته أمس الخميس، في مطار القاهرة، بعد عودته من الولايات المتحدة متوجا بلقب "مستر أولمبيا".

ونشر السبيعي، الشهير بـ"بيغ رامي"، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، صورا من استقباله في مطار القاهرة، وعلق قائلا :"شكرا من القلب لكل شخص استقبلنا النهاردة.. شكرا لمصر ولكل المصريين".

شكراً من القلب لكل شخص استقبلنا النهاردة شكراً لمصر ولكل المصريين 🇪🇬

Posted by Big Ramy Elssbiay on Thursday, December 24, 2020
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وكان "بيغ رامي"، توج نهاية الأسبوع الماضي، بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020"، التي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر في رياضة كمال الأجسام، ليصبح بذلك أول مصري يحقق هذا الإنجاز.

المصدر: RT

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