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بالفيديو.. رونالدو يحصل على سيارة في دبي رقم لوحتها "CR 7"

الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يحصل على سيارة في دبي رقم لوحتها
Reuters
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حصل النجم البرتغالي كرسيتانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على  لوحة سيارة مرخصة من دبي، برقم 7 وأحرف CR، وهو الرمز الخاص بـ"صاروخ ماديرا".

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه لوحة سيارة صادرة من دبي، مخصصة لرونالدو، وعلقت اللوحة على السيارة الجديدة.

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ووصل رونالدو إلى دبي يوم الأربعاء الماضي لقضاء إجازة مع أسرته، والمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، يوم الأحد المقبل، بفندق أرماني في برج خليفة، وسيحضر أيضا حفل توزيع جوائز "دبي غلوب سوكر". 

المصدر:  وكالات 

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