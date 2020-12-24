مورينيو يوبخ مهاجم فريقه توتنهام آلي بسبب الاستعراض

وبخ مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، لاعبه ديلي آلي، بسبب الاستعراض وفقدان الكرة، مما أدى إلى إدراك ستوك سيتي التعادل، قبل أن يفوز توتنهام 3-1 في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية .

وقال المدرب البرتغالي بعدما منح آلي مشاركة نادرة في التشكيلة الأساسية في مباراة ستوك سيتي أمس الأربعاء: "(ستوك) حصل على هجمة مرتدة. لذا، بالتأكيد كنت غاضبا".

وأهدر آلي عدة فرص للتسجيل قبل فقدانه الكرة، مما سمح لستوك بالانطلاق في هجمة مرتدة نادرة، ليدرك جوردان تومسون التعادل 1-1 في مباراة سيطر عليها توتنهام.

وعن ذلك قال مورينيو: "بالنسبة لي، اللاعب الذي يلعب في هذا المركز (المهاجم الثاني) يجب أن يكون متعاونا ويصنع الفرص ولا يتسبب في مشاكل لفريقه.. كنا أقوياء في الشوط الأول. (ستوك) لم يلمس الكرة ولم يسدد على المرمى، ولم يحصل على ركلة ركنية. وبدلا من حسم المباراة تسببنا في مشاكل لأنفسنا".

وبدا أن مورينيو عاقب آلي، حيث استبدله بعد هدف ستوك في الشوط الثاني، وأظهرت الصور أنه قال له "محاولتك التمرير بالكعب كلفتنا هذا الهدف".

إقرأ المزيد

وسيلعب توتنهام في الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، ضد برينتفورد، المنافس في دوري الدرجة الإنجليزية الأولى، بينما سيلعب مانشستر يونايتد ضد جاره مانشستر سيتي من أجل مكان في النهائي، المقرر في الـ25 من أبريل المقبل، في ملعب "ويمبلي".

المصدر: رويترز