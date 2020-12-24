نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، التي جرى سحبها مساء أمس الأربعاء، عن مواجهة نارية بين الغريمين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

أما مباراة نصف النهائي الثاني، فتبدو سهله على الورق لنادي توتنهام، الذي سيواجه برينتفورد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وستقام مباراتا الدور نصف النهائي في الرابع من الشهر المقبل.

وكان مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ضمنا تواجدهما في الدور نصف النهائي، بعد فوز الأول على مضيفه أرسنال يوم الثلاثاء، بأربعة أهداف لواحد، وانتصار الثاني أمس الأربعاء، على إيفرتون، بهدفين دون رد.

أما توتنهام، فقد تأهل على حساب ستوك سيتي، بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في حين أطاح برينتفورد بنيوكاسل، بتغلبه عليه بهدف دون رد.

المصدر: sports.ru