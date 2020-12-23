شاهد.. هدف عالمي وقاتل بقدم كافاني

أكمل فريق ماشستر يونايتد أضلاع المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم على حساب مضيفه إيفرتون، بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء.

ويدين مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأوروغوياني أدينسون كافاني الذي أحرز الهدف الأول له في الوقت القاتل، في الدقيقة 88 بتسديدة رائعة.

هدف كافاني الاول لي مانشتستر يونايتد#ايفرتون_مانشستر_يونايتد



https://t.co/Qawdt4ZCvy — بث مباريات (@Ij7Ft) December 23, 2020

إقرأ المزيد

ومن ثم سجل زميله الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأصبح مانشستر يونايتد آخر المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بعد كل من برينتفورد، مانشستر سيتي، وتوتنهام.

المصدر: RT