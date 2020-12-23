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شاهد.. هدف "النفاثة" غاريث بيل

الرياضة

شاهد.. هدف
Reuters /MOLLY DARLINGTON
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تأهل فريق توتنهام إلى الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم على حساب مضيفه ستوك سيتي (3-1)، بفوزه عليه في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

وسجل المهاجم الويلزي غاريث بيل هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

وأدرك الإيرلندي الشمالي جوردان تومبسون التعادل لفريق ستوك سيتي في الدقيقة 53.

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ووضع الويلزي الآخر بن ديفيز فري توتنهام في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 70، ومن اختتتم زميله المهاجم هاري كين ثلاثية فريقه بحلول الدقيقة 81 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد بريطانيا.

المصدر: RT

  

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