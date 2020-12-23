ميلان يستعيد صدارة "الكالتشيو" بهدف قاتل (فيديو)

استعاد ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم إثر فوزه على ضيفه لاتسيو (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من "الكالتشيو".

تقدم ميلان "الروسونيري" بهدفين مبكرين سجلهما كل من اللاعبين الكرواتي أنتي ريبيتش والتركي هاكن كالهانغولو في الدقيقتين (10، و17 من ضربة جزاء) على الترتيب.

ورد الضيوف "النسور" بالمثل بهدفين حملا توقيع كل من الإسباني لويس البيرتو، وشيرو ايموبيلي في الدقيقتين (28، و59) على التوالي.

واقتنص الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع بتسديدة رائعة بعد ضربة ركنية.

ميلان 3 × 2 لاتسيو

ميلان يستعيد الصداره 😍❤️

pic.twitter.com/V0CuEs8D1o — بث مباريات (@Ij7Ft) December 23, 2020

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ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 34 نقطة، واعتلى صدارة "الكالتشيو" من جديد متجاوزا بفارق نقطة جاره إنتر ميلان الذي تغلب بدوره على مضيفه هيلاس فيرونا في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد لاتسيو عند 21 نقطة ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT