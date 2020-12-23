إنتر ميلان يعتلي صدارة "الكالتشيو" بانتظار رد جاره ميلان

اعتلى إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه هيلاس فيرونا (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من "الكالتشيو".

وأحرز هدفي إنتر ميلان الأفاعي كل من المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار في الدقيقتين (52 و69) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب الصربي إيفان إيليتش هدف أصحاب الأرض الوحيد، في الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "مارك أنطونيو بينتيغودي" بمدينة فيرونا.

ورفع إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 33 نقطة، واعتلى صدارة الدوري متجاوزا بفارق نقطتين جاره ميلان الذي يستضيف لاتسيو في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما توقف هيلاس فيرونا عند 20 نقطة ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT