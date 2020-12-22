شاهد.. ضربة قاضية لاتصدق بين 4 مرشحة لجائزة الأفضل لعام 2020

كشف اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" عن القائمة المختصرة للضربات القاضية المرشحة لنيل جائز الأفضل في العام 2020.

و نشر حساب "UFC" للفنون القتالية المختلطة على موقع "يوتيوب"، فيديو لأفضل الضربات القاضية في العام 2020، وتضمن أربع ضربات قاضية، وأبطالها هم: الأمريكي كودي غاربراند ضد منافسه رافائيل أسونسان، المقاتل الأمريكي خواكين باكلي ضد مواطنه إمبا كاسانغاناي، الأمريكي كالين وليامز ضد الغاني عبد الرزاق الحسن، والأمريكي كيفن هولاند ضد منافسه البرازيلي رونالدو سوزا.

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ومن المتوقع أن يفوز باكلي بجائزة أفضل ضربة قاضية، وذلك لأنها نادرة جدا، حتى أن حساب "UFC" الرسمي على موقع "تويتر" أشاد بها حينها واعتبرها ضربة لا تصدق والأكثر روعة في تاريخ المنظمة، ففي الجولة الثانية من النزال، أمسك كاسانجاناي برجل باكلي، لكن الأخير تمكن من ركل خصمه بعد أن الدوران حول نفسه، أسقطه على أرض الحلبة.

ولاقت الضربة رواجا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتحصد الكثير من الإعجابات والتعليقات التي أكدت على تميزها.

يذكر أنه من المقرر أن تقام البطولة القادمة لـ"UFC" في 17 يناير 2021.

المصدر: وكالات