مصارع يضرم النار بمنافسه على الحلبة (فيديو)
أضرم المصارع راندي أورتن النار بمنافسه براي وايت خلال النزال الذي جمعهما أمس الاثنين، ضمن الدورة الاستعراضية Firefly Funhouse Inferno لمصارعة المحترفين "WWE".
وبغية الفوز في سهرة عرض المصارعة الترفيهية "WWE" كان يجب على أحدهما حرق الآخر.
وفي البداية حاول براي وايت الملقب بـ"ذا فيند" إحراق راندي أورتن فوق كرسي خشبي سكب فوقه مادة مشتعلة، ولكن تمكن الأخير من تدارك الموقف في اللحظات الأخيرة وهرب من فوق الكرسي الذي اشتعل بالنيران.
#RandyOrton Burns Him Alive!— The New Era (@ConnectWWE) December 21, 2020
Is This The End of #TheFiend?#WWETLCpic.twitter.com/UCEqs3QNAv
ولكن راندي أورتن تمكن من التغلب على "ذا فيند" في أول نزال من نوع "جحيم فايرفلاي" بعد أن أسقطه بضربة "RKO" ثم أشعل النيران في جسده وتركه يحترق داخل الحلبة معلنا فوزه بالنزال.
We just witnessed a murder on live TV— Alastair McKenzie🏴 (@mckenzieas93V2) December 21, 2020
Randy Orton is a mad man #WWETLCpic.twitter.com/SH2aGExjAr
ووفقا لما ذكره موقع "talksport"، فإن هذا العرض بالتحديد كان مسجلا، يوم الأحد، خلافا لباقي نزالات اليوم، كما أوضحت أن ”ذا فيند“ كان يرتدي سترة منعته من الشعور بالحروق بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن الجسد الذي اشتعلت فيه النيران لإغلاق العرض كان مجرد دمية وليس براي وايت.
المصدر: وكالات