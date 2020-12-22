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البطل "الأصهب" يهزم بطل العالم المطلق وينال جائزة مالية ضخمة (فيديو)

الرياضة

البطل
Reuters /Ed Mulholland
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ألحق البطل المكسيكي ساول ألفاريز الهزيمة الأولى ببطل العالم المطلق البريطاني كالوم سميث في النزال الذي جمعهما في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وحسم ساول ألفاريز نتيجة النزال لصالحه بالنقاط، بواقع: (119-109، 119-109، 117-111)، وحصل على حزامي بطل العالم للوزن المتوسط، وفقا للمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) الشاغرين.

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كما حصل البطل المكسيكي الملقب بـ"كانيلو" على جائزة مالية ضخمة بلغت 20 مليون دولار.

وحقق ساول ألفاريز (30 عاما) بذلك انتصاره الـ 54 منها 36 بالضربة القاضية، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة، وتعادلين.

في المقابل، تجرع كالوم سميث (30 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد 27 انتصارا.

المصدر: "lenta.ru" 

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