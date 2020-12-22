الكشف عن موقف ليفربول من بيع محمد صلاح

أثار المصري محمد صلاح التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن فريقه ليفربول، بعد الحوار المطول الذي أجراه مؤخرا مع صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال صلاح لـ"آس": "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".

وزاد النجم المصري المعتزل محمد أبوتريكة، المقرب من صلاح، من هذه التكهنات، خلال تصريحات إعلامية له مؤخرا أن مواطنه يشعر بالاستياء والغضب من "الريدز".

وزعم نجم الأهلي المصري السابق، أن "ليفربول يفكر في بيع صلاح لأغراض اقتصادية".

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كما كشف أبوتريكة، قائلا: "لقد اتصلت بصلاح بخصوص وضعه في ليفربول وهو مستاء، لكن ذلك لن يؤثر أبدا على أدائه على أرض الملعب".

وتابع "أعلم أن صلاح ليس سعيدا في ليفربول، فقد أخبرني بأسباب عدم سعادته، لكنها أسرار، ولا يمكنني التحدث عنها علنا".

وأضاف أبوتريكة أن: "أحد الأسباب التي أغضبت صلاح هو أنه لم يكن قائدا للفريق ضد ميتييلاند الدنماركي بدوري أبطال أوروبا".

وقرر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، منح شارة قيادة "الريدز" إلى ترينت أليكسندر أرنولد بدلا من صلاح خلال مواجهة الفريق الدنماركي، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ".

بيد أن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أشارت إلى أن كلوب وإدارة النادي سعداء للغاية بالمستوى اللافت للنجم المصري مع ليفربول، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عنه.

وأفادت "ذا صن" بأنه مع استقرار عائلة صلاح في ليفربول، فمن غير المرجح أن تجبر تلك الواقعة اللاعب المصري على السعي للانتقال لناد آخر.

ويرتبط محمد صلاح (28 عاما)، الذي يتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بعقد مع ليفربول، حتى نهاية يونيو 2023.

المصدر: وكالات