شاهد.. ملاكم يطيح بخصمه خارج الحلبة بالضربة القاضية

ألحق الكوبي فرانك سانشيز هزيمة ساحقة بمنافسه المكسيكي جوليان فرنانديز خلال النزال الذي جمعهما يوم الأحد، في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

ووجه سانشيز لكمتين قوييتين سقط المكسيكى على إثرهما خارج الحلبة، في الجولة السابعة من النزال.

FRANK SANCHEZ PUT HIM THROUGH THE ROPES 😱 pic.twitter.com/HeOBXVsjND — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

وحقق فرانك سانشيز البالغ من العمر 28 عاما، انتصاره السابع عشر منها 13 بالضربة القاضية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

بينما مني جوليان فرنانديز بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، خلال 17 نزالا.

المصدر: وكالات