 
مباشر

شاهد.. ملاكم يطيح بخصمه خارج الحلبة بالضربة القاضية

الرياضة

شاهد.. ملاكم يطيح بخصمه خارج الحلبة بالضربة القاضية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/peq8

ألحق الكوبي فرانك سانشيز هزيمة ساحقة بمنافسه المكسيكي جوليان فرنانديز خلال النزال الذي جمعهما يوم الأحد، في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

ووجه سانشيز لكمتين قوييتين سقط المكسيكى على إثرهما خارج الحلبة، في الجولة السابعة من النزال.

وحقق فرانك سانشيز البالغ من العمر 28 عاما، انتصاره السابع عشر منها 13 بالضربة القاضية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

بينما مني جوليان فرنانديز بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، خلال 17 نزالا.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا