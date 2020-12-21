 
مباشر

صلاح الأفضل بـ"البريميرليغ" في استفتاء عام 2020

الرياضة

صلاح الأفضل بـ
Reuters JUSTIN SETTERFIELD
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pemk

حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020، بتصويت الجماهير، وفقا لصحيفة "ميرور".

وساهم محمد صلاح في تتويج ليفربول بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم (2019-2020)، وذلك لأول مرة منذ 30 عاما، بتسجيله 19 هدفا، إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.

وجاء جاك غريليش نجم نجم فريق أستون فيلا بالمركز الثاني في التصويت، بينما حل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بالمركز الثالث، متفوقا بفارق ضئيل على صاحب المركز الرابع البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي.

وجاء ثلاثي ليفربول، جوردان هندرسون قائد "الريدز" والمهاجم السنغالي ساديو ماني والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، في المراكز من الخامس وحتى السابع على الترتيب.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا