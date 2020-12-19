يوفنتوس يقسو على بارما برباعية نظيفة (فيديو)

حقق يوفنتوس فوزا كبيرا على مضيفه بارما برباعية بيضاء، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل رباعية "السيدة العجوز" كل من السويدي ديان كولوسيفسكي (د.23) والبرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين (د.26 و48) والإسباني ألفارو موراتا (د.86).

#الدوري_الإيطالي



بارما 0 × 1 يوفنتوس | هدف ديجان pic.twitter.com/YU0MzvTiVw — أهداف و مباريات (@mounawa3attt) December 19, 2020

#الدوري_الإيطالي



بارما 0 × 2 يوفنتوس | هدف رونالدو pic.twitter.com/A4RKwe9nD0 — أهداف و مباريات (@mounawa3attt) December 19, 2020

#الدوري_الإيطالي



بارما 0 × 3 يوفنتوس | هدف رونالدو pic.twitter.com/x8HeWuU8Dh — أهداف و مباريات (@mounawa3attt) December 19, 2020

#الدوري_الإيطالي



بارما 0 × 4 يوفنتوس | هدف موراتا pic.twitter.com/Ok4PR1oXag — أهداف و مباريات (@mounawa3attt) December 19, 2020

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة وصعد إلى وصافة الترتيب مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر ميلان الذي يحل غدا ضيفا على ساسولو.

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في المقابل، توقف رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: RT