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يوفنتوس يقسو على بارما برباعية نظيفة (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يقسو على بارما برباعية نظيفة (فيديو)
AFP Alberto PIZZOLI
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حقق يوفنتوس فوزا كبيرا على مضيفه بارما برباعية بيضاء، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل رباعية "السيدة العجوز" كل من السويدي ديان كولوسيفسكي (د.23) والبرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين (د.26 و48) والإسباني ألفارو موراتا (د.86).

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة وصعد إلى وصافة الترتيب مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر ميلان الذي يحل غدا ضيفا على ساسولو.

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في المقابل، توقف رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: RT

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