مدرب ميلان يؤكد تجدد إصابة إبراهيموفيتش (فيديو)

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان تجدد إصابة هداف "الروسونيري" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة فريقه لمضيفه ساسولو ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي للصحفيين: "خلال جلسة تدريب أمس، كنا جميعا وخاصة إبراهيموفيتش مقتنعين بأنه سيكون متاحا لمباراة الغد، وسيمكنه المشاركة في جزء من المباراة سواء من البداية أو كبديل".

وأضاف المدرب البالغ 55 عاما: "كان كل شيء يسير على ما يرام، ولكن لسوء الحظ حدثت انتكاسة لإصابة إبراهيموفيتش".

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل من أجل إبرا لأنه كان يريد العودة حقا ومساعدة الفريق، إنه بطل وقوي وسيعود أقوى مما كان".

"أنا مُحبط من أجل إبراهيموفيتش، فلقد كان يريد العودة ومساعدة الفريق، لكنه بطل وقوي وسيعود أقوى مما كان" 🎙️



الميستر ستيفانو بيولي يتحدث عن عدة أمور قبل مباراة الغد 📽️👇#ساسولو_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/4SQUtTNiZk — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) December 19, 2020

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن تجدد إصابة النجم السويدي خلال تدريبات "الروسونيري" الجماعية أمس الجمعة، وأشارت إلى أن إبرا شعر بألم في ربلة الساق عند نهاية التدريبات، ثم خضع على الفور لفحص بالرنين المغناطيسي، والذي أكد تجدد إصابته.

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يذكر أن ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة متفوقا بنقطة وحيدة عن يوفنتوس وإنتر ميلان اللذين يتساويان بـ27 نقطة لكل منهما.

المصدر: acmilanar/twitter