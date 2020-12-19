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الفرنسي لوران بلان مدربا للريان القطري

الرياضة

الفرنسي لوران بلان مدربا للريان القطري
Reuters Gonzalo Fuentes
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كشف مصدر رسمي في نادي الريان القطري أن مدرب منتخب فرنسا السابق لوران بلان سيتولى الإشراف على الفريق الأول بكرة القدم.

وقال المصدر أن بلان "سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بعقد مدته 18 شهرا".

وأشرف بلان البالغ 55 عاما، بطل العالم 1998 وأوروبا 2000 مع بلاده، على ناديي بوردو (2004-2007) وباريس سان جيرمان (2013-2016) ومنتخب فرنسا (2010-2012).

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ولم يشرف لاعب برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق على أي فريق منذ العام 2016.

ويخلف بلان الأوروغوياني دييغو أغيري الذي استقال من منصبه لأسباب خاصة بحسب ما أعلن.

على صعيد التدريب، قاد بلان بوردو إلى لقب الدوري في 2009، وسان جيرمان إلى التتويج ثلاث مرات بين 2014 و2016.

واختير أفضل مدرب في الدوري الفرنسي أعوام 2008 و2015 و2016.

وأعلن سان جيرمان تخليه عن بلان في 27 يونيو 2016، ومنذاك الوقت ابتعد عن المهام التدريبية.

ويحتل الريان راهنا المركز السادس في الدوري القطري بفارق 12 نقطة عن السد المتصدر بعد 9 مراحل، وأحرز لقب الدوري 8 مرات، مقابل 14 للسد صاحب الرقم القياسي.

المصدر: "أ ف ب"

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