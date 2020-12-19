كلوب يهاجم نصف أندية البريميرليغ

عارض يورغن كلوب، مدرب ليفربول، من جديد تصويت أندية الدوري الإنجليزي، ضد إجراء 5 تبديلات بدلا من 3 في المباراة، والمطبق حول العالم، رغم ضغط جدول المباريات هذه الفترة على الأندية.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة كريستال بالاس السبت: "لا أريد أن أتصدر العناوين. يعرف الجميع رأيي".



وأضاف: "يجب أن تسألوا الناس. صوتت 10 أندية ضد ذلك وتعرفون هذه الأندية. صوتوا ضد التغيير ليس بسبب المنافسة أو لوجود امتيازات، بل ضد سلامة اللاعبين".



وتابع: "صوتوا وحدهم في أوروبا، وربما في العالم، إن لم أكن مخطئا".

وربما يفقد كلوب 8 لاعبين من الفريق الأول بسبب الإصابات خلال رحلته إلى لندن.

🗣 "I can't do you a favour again to create headlines, everyone knows my opinion about the case. Pretty much only them in Europe voted against it"



Jurgen Klopp's reaction to Premier League clubs voting against 5 substitutions pic.twitter.com/w2kMmYff7u — Football Daily (@footballdaily) December 18, 2020

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وأكد المدرب الألماني أنه ليس قلقا، وأكمل: "هذا ليس سببا للخوف. لم يحالفنا الحظ في مباراة أو مباراتين ومن الواقعي أننا لم نفز كثيرا خارج ملعبنا ونحاول تغيير ذلك. لكننا نلعب بأفضل أداء ممكن في ملعبنا وخارجه".



وأتم: "لاعبو الوسط تياغو ألكانتارا وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري اقتربوا من العودة للتدريبات الكاملة، لكن لا يمكنهم خوض مباراة السبت".

ويتصدر حامل اللقب ليفربول، الدوري برصيد 28 نقطة، رغم أنه حقق فوزا واحدا خارج أرضه هذا الموسم.

المصدر: "وكالات"