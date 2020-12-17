مورينيو يوجه سهامه إلى كلوب وغوارديولا بعد الهزيمة أمام ليفربول (فيديو)

وجه جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير انتقادات إلى يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد هزيمة فريقه 2-1 في الدوري الإنجليزي، ووجد البرتغالي فرصة لإعادة إشعال خلافه القديم مع بيب غوارديولا.

وأبلغ مورينيو خدمة "أمازون برايم" عند سؤاله بشأن حديثه الحاد مع كلوب بعد صفارة النهاية: "قلت له إن الفريق الأفضل خسر واختلف معي لكن هذا رأيه. بالمناسبة لو تصرفت بالأسلوب الذي يتصرف به عند مقاعد البدلاء لما بقيت وكان سيتم الطرد في لحظة".

وأجاب مورينيو عند سؤاله بشأن "تفاعل" كلوب خلال المباراة: "تفاعل؟ تفاعل؟ أم أنكم تريدونني أن آخذ الشاشة من أيدي الحكم الرابع؟".

وكانت الإجابة الأخيرة في إشارة إلى رد فعل غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على الوقت المحتسب بدل الضائع خلال تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون الثلاثاء عندما خطف الشاشة من الحكم الرابع.

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وعند سؤاله هل تجاوز سلوك كلوب الحدود قال مورينيو إن هناك معايير مزدوجة.

وأضاف: "لسبب ما فأنا مختلف. وهذا كل شيء".

وأبلغ مورينيو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في مقابلة منفصلة: "كل شيء على ما يرام لنا. الحكام يتركونه يتصرف على سجيته. هذه ليست مشكلتي. أنا حزين لأنني لا أستطيع فعل ذلك لكن هذا هو الحال".

وبدا كلوب مندهشا عند سؤاله بشأن حديثه مع مورينيو بعد المباراة.

وقال: "لم يكن نقاشا حادا على الإطلاق. لم يكن سعيدا لأنه أبلغني أن الفريق الأفضل خسر واعتقدت أنه يمزح، لكنه لم يكن كذلك. هذا كل شيء".

المصدر: "رويترز"