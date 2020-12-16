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ليفربول يصعق توتنهام في الوقت القاتل وينفرد بصدارة "البريميرليغ" (فيديو)

الرياضة

ليفربول يصعق توتنهام في الوقت القاتل وينفرد بصدارة
AFP Byline / Source / Credit
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حقق ليفربول فوزا صعبا وثمينا على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح "الفرعون" المصري محمد صلاح نجم "الريدز" باب التسجيل في الدقيقة الـ26، قبل أن يرد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون للضيوف بعدها بـ6 دقائق.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة خطف البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفا رائعا برأسية متقنة ليهدي فريقه نقاط المباراة.

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وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة وانفرد بصدارة ترتيب فرق "البريميرليغ"، فيما توقف رصيد توتنهام عند 25 نقطة في مركز الوصافة.

المصدر: RT

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