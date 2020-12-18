سوريا .. شغب وعنف في "جبلة" إثر مباراة مشحونة توقفت 20 دقيقة

شهدت مدينة جبلة السورية أعمال شغب استدعت تدخل قوات حفظ النظام وإطلاق نار في الهواء بعد خسارة فريق جبلة أمام نادي تشرين في مباراة مشحونة بلغ وقتها المستقطع أكثر من 20 دقيقة.

وذكرت مصادر في المدينة لـ RT أن أعمال الشغب بدأت عندما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد فريق جبلة وقرار طرد لاعب منه (محمد الكردي)، وهو ما أغضب جماهير الفريق الذي رأى أن القرار غير صحيح ونزل إلى الملعب عدد من مشجعي الفريق إضافة إلى إدارييه، ولاعبيه.

وأضافت المصادر أن الأجواء توترت أكثر في الشوط الثاني، وسط انتقادات لحكم المباراة واعتباره منحازا لفريق تشرين، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح تشرين.

وبعد المباراة "اختلط الحابل بالنابل" حسب المصادر، وحدث "ما يشبه حرب الشوارع في المدينة، أدت إلى إصابات بين الطرفين" وأن "قوات الشرطة وحفظ النظام أطلقت الرصاص في الهواء حتى استطاعت السيطرة على الوضع بعد نحو ساعة من التوتر".

وتخلل أعمال الشغب رمي حجارة ومحاصرة فريق تشرين، وتكسير مقاعد.

وجرت المباراة على أرض ملعب البعث في مدينة جبلة، وضمن الجولة الثامنة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

ويتوقع كثيرون أن تفرض عقوبات جديدة على فريق فريق جبلة الذي كان أحد الأندية التي فرض بحقها اتحاد كرة القدم السوري مطلع الشهر الجاري عقوبات إضافة إلى أندية أخرى وشخصيات رياضية بعد أحداث شغب وشتم وعراك ورمي حجارة في الملاعب.

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ولاحقا أصدر الاتحاد الرياضي العام قرارا بالعفو العام عن العقوبات.

أسامة يونس

المصدر: RT