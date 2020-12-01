الحصة الأكبر لقمحانة.. عقوبات بالجملة على أندية سورية بعد شغب وعراك

فرض اتحاد كرة القدم السوري عقوبات طالت عددا من الأندية وشخصيات رياضية بعد أحداث شغب وعراك ورمي حجارة في الملاعب.

وصادق الاتحاد على محضر لجنة الانضباط بفرض عقوبات، شملت:

تغريم نادييْ جبلة والساحل، بمليوني ليرة لكل منهما، إضافة إلى إقامة مباراتين لكل منهما على أرضه دون جمهور، وذلك بسبب قيام جمهور كل منهما بالشتم الجماعي لجمهور النادي الآخر، وقيام جمهور كل فريق "برمي الحجارة والعصي والكراسي وكل ما يتوفر لديه" باتجاه جمهور النادي الآخر.

كذلك فرض الاتحاد على نادي الطليعة غرامة بمليون ليرة بسبب قيام جمهوره بشتم الحكام ورمي الزجاجات الفارغة باتجاه الحكام عند انتهاء المباراة.

كما قرر خسارة نادي قمحانة قانونيا، ونقل 3 مباريات خارج أرضه، وذلك بسبب التعرض لحكام مباراة قمحانة وشرطة حماة والاعتداء عليهم بالضرب، وإيقاف المباراة قبل وقتها الرسمي بدقيقتين.

كما فرض الاتحاد عقوبات على 3 شخصيات من نادي قمحانة إذ قرر إيقاف كل من اللاعب حسن الملقب سباهي والمعالج شهاب شهاب عاما كاملا مع اقتراح فصلهما من الاتحاد الرياضي العام بسبب قيامهما بضرب الحكم المساعد محمد قزاز، كما قرر إيقاف مساعد المدرب غياث السباهي عاما كاملا لتهجمه بالشتم مع محاولة الاعتداء وشتم حكم الساحة وحكم التماس.

ووجه الاتحاد بطاقة شكر لرئيس نادي قمحانة حسان طماس "لقيامه بدور إيجابي لحماية الحكام أثناء مباراة قمحانة مع شرطة حماة.

كما وجه الاتحاد الشكر لأندية: (تشرين * الوحدة) و(الحرية * الشرطة) و(الفتوة * حرجلة) و(الوثبة * الاتحاد)، وللجمهور والكادر الإداري والتدريبي "لتعاونهم وتجاوبهم مع المرافقين والحكام خلال المباريات التي جرت بين تلك الأندية.

المصدر: RT