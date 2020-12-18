السماح بحضور جماهيري محدود بنهائي دوري أبطال آسيا في قطر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، أنه قرر السماح لعدد محدود من الجماهير بحضور المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا والتي تستضيفها قطر غدا السبت.

وجاء في البيان، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم اتفقا على السماح بحضور عدد محدود من الجماهير إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا والتي ستجمع بين بيرسيبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي غدا السبت في قطر.

وستكون هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الجماهير لمباراة في دوري أبطال آسيا هذا العام، منذ توقف البطولة في شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وضمن جهود ضمان سلامة وصحة كل الجماهير، اتفق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة على تطبيق معايير صارمة، مع الالتزام بالإجراءات المتبعة في جميع فعاليات كرة القدم بدولة قطر، والتي تسمح بحضور 30% من سعة الملعب، مع اشتراط خضوع جميع الجماهير الراغبة بحضور المباراة لفحص كورونا، حيث يتوجب عليهم عرض نتيجة الفحص السلبية من أجل دخول الملعب.

🏟️ اتفق الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري @QFA على السماح بحضور عدد محدود من الجماهير في نهائي #دوري_أبطال_آسيا 2020 بين 🇮🇷 يرسيبوليس @PersepolisFC و🇰🇷 أولسان هيونداي @ulsanFC!https://t.co/6jrA7xEZdZpic.twitter.com/JGAC7XSHJ6 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) December 18, 2020

ومن ضمن المعايير الأخرى، توزيع مواعيد وصول ومغادرة الجماهير من أجل تفادي تجمع أعداد كبيرة في ذات الوقت، وكذلك عمل إعلانات عامة مستمرة عبر الإذاعة الداخلية، من أجل التشديد على التباعد الجسدي والمحافظة على النظافة الشخصية.

ويسعى أولسان ممثل شرق آسيا للفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه في عام 2012، في حين يطمح بيرسيبوليس ممثل غرب آسيا للفوز باللقب القاري للمرة الأولى بعد أن حل وصيفا عام 2018.

المصدر: ar.the-afc.com