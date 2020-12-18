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"جائزة الأفضل" تفضح المستور بين ميسي وحارس برشلونة

الرياضة

AFP GLYN KIRK
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فضحت "جائزة الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخلاف بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وزميله الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، فإن هناك خلافات بين قائد الفريق وحارس المرمى خلال الموسم الحالي، وجاءت جائزة الأفضل لتكشف طبيعة العلاقة المتوترة بينهما.

وكان ميسي استبعد زميله الألماني من قائمة اختياراته لأفضل حارس مرمى في جائزة "الفيفا".

ومنح النجم الأرجنتيني، صوته بالمقابل لكيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان أولا، تلاه مانويل نوير نجم بايرن ميونخ ، ثم يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد ثالثا.

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وأشار البرنامج الإسباني إلى أن التزام ميسي مع برشلونة، أمر لا جدال فيه، لكن المشكلة باتت أن تفكيره في مكان آخر.

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي نهاية الموسم الجاري، ويستطيع النجم الأرجنتيني أن يرحل من بعده بشكل مجاني.

المصدر: twitter\elchiringuitotv

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