"الفيفا" يكشف عن التشكيلة المثالية لعام 2020
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن التشكيلة المثالية لعام 2020، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل الذي أقيم في مدينة زيوريخ السويسرية اليوم الخميس.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 17, 2020
التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم FIFA/FIFPro لعام 2020!
تهانينا 👏🏼 لكم جميعاً#TheBestAwardspic.twitter.com/pUqnOqryix
وجاءت التشكيلة المثالية على الشكل التالي:
- في حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر.
- في خط الدفاع: الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الهولندي فيرجيل فان دايك، الإسباني سيرخيو راموس والكندي ألفونسو ديفيز.
- في خط الوسط: الألماني جوشوا كيميش، البلجيكي كيفين دي بروين والإسباني تياغو ألكانتارا.
- في خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
يذكر أن ليفاندوفسكي أحرز جائزة أفضل لاعب لعام 2020 بالإضافة لتواجده في التشكيلة المثالية.
المصدر: RT