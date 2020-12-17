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"الفيفا" يكشف عن التشكيلة المثالية لعام 2020

الرياضة

AFP VALERIANO DI DOMENICO
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن التشكيلة المثالية لعام 2020، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل الذي أقيم في مدينة زيوريخ السويسرية اليوم الخميس.

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وجاءت التشكيلة المثالية على الشكل التالي:

- في حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر.

- في خط الدفاع: الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الهولندي فيرجيل فان دايك، الإسباني سيرخيو راموس والكندي ألفونسو ديفيز.

- في خط الوسط: الألماني جوشوا كيميش، البلجيكي كيفين دي بروين والإسباني تياغو ألكانتارا.

- في خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن ليفاندوفسكي أحرز جائزة أفضل لاعب لعام 2020 بالإضافة لتواجده في التشكيلة المثالية.

المصدر: RT

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