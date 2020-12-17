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بالفيديو.. متزحلقة تسخر من نفسها بعد سقوط مؤلم أثناء التدريب

الرياضة

بالفيديو.. متزحلقة تسخر من نفسها بعد سقوط مؤلم أثناء التدريب
instagram\nikitina1992
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لم تفقد متسابقة الزلاجات الصدرية الروسية إيلينا نيكيتينا روح الدعابة في موقف صعب، بعد أن نشرت فيديو لحادث تعرضت له أثناء التدريبات وأضافت أنها بخير.

ونشرت إيلينا البالغة 28 عاما، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تسقط من زلاجتها صغيرة وهي تنزلق على منحدر جليد في التدريبات، الأمر الذي بدى خطيرا نوعا ما.

وتناولت المتزحلقة الموقف بروح الدعابة عندما أضافت للفيديو، أغنية فرقة لينينغراد بعنوان "Super Good"، وضحكت على نفسها، ووصفت الموقف أنه لحظة عمل.

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وفي التعليقات طمأنت إيلينا معجبيها قائلة إنها لم تصب بأذى، وأكدت: "كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام".

وتحمل إيلينا الميدالية البرونزية لأولمبياد سوتشي 2014، كما فازت في موسم 2020-21 بمرحلة النمسا إحدى مراحل كأس العالم.

المصدر: instagram\nikitina1992

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