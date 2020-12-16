مدرب الأهلي المصري ضحية جديدة لفيروس كورونا

تعرض الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل إصابة مدربه بالفيروس، ومن المقرر أن يخضع لإجراءات العزل الصحي، ليغيب بذلك موسيماني عن قيادة الفريق في مباراته ضد غزل المحلة بالدوري المصري، الجمعة المقبل، في الجولة الثانية للدوري.

كما سيتخلف المدرب الجنوب إفريقي عن السفر مع الفريق إلى النيجر عقب المباراة لخوض لقاء سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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وسبق أن أصيب أكثر من لاعب في فريق القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، أبرزهم المالي اليو ديانج، ووليد سليمان، ومحمود كهربا، بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان، وأحمد رمضان بيكهام.

ونجح موسيماني في قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك في المباراة النهائية، كما قاد الفريق للفوز بكأس مصر.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"