صدمة قوية للسومة من مدرب الأهلي المصري

أغلق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري، الباب أمام صفقة انتقال الدولي السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة، المرشح لقيادة هجوم القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم السومة بالأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن تقارير صحفية أكدت أن المدرب موسيماني قرر تأجيل أي صفقات في الفترة المقبلة.

ويصر مدرب المارد الأحمر على ضم الأوروغواياني، جاستون سيرينو، صانع ألعاب فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

ورفض موسيماني بعض الأسماء المطروحة عليه لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوي القادم، في مقدمتها عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، ولابا كودجو، مهاجم العين الإماراتي، متمسكا بضم النجم الأوروغواياني البالغ 30 عاما.

فضلا عن ذلك، فإنه طلب منحه فرصة جديدة لمتابعة الزامبي، والتر بواليا، مهاجم الجونة، البديل الرابع الذي حددته إدارة الأهلي لاحتمالية التعاقد معه، في حال فشل ضم مهاجم أجنبي سوبر من الخارج.

إقرأ المزيد

بالمقابل تحدثت تقارير صحفية سعودية، أن ناديا النصر والهلال السعوديين يرغبان بضم السومة في يناير المقبل، وهي الفترة الحرة في عقده والتي يحق له التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لناديه.

وتعافى النجم السوري مؤخرا من إصابة فيروس كورونا، إلا أنه لن يلحق بمباراة فريقه أمام العين في دور الـ16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب عدم استعداده بشكل كامل.

وكان السومة قد غاب عن الأهلي أمام النصر، ضمن منافسات الدوري السعودي، والذي حسمه الراقي بهدفين مقابل هدف.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية +سعودية"