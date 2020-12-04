عمر السومة يتوج بجائزة جديدة في الدوري السعودي
توج اللاعب الدولي السوري عمر السومة نجم الأهلي السعودي البالغ 31 عاما، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لكرة القدم عن شهر نوفمبر الماضي.
وسجل السومة 4 أهداف خلال شهر نوفمبر، ليتشارك صدارة الهدافين مع 5 لاعبين بعد مرور 6 جولات من عمر الدوري.
وجاءت أهداف السومة الأربعة كالتالي:
- في الـ7 من نوفمبر (الجولة الرابعة): سجل السومة ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك العين في المباراة التي انتهت لمصلحة الأهلي بنتيجة 4-3.
- في الـ29 من نوفمبر (الجولة السادسة): سجل السومة هدفا بمرمى الفيصلي في المباراة التي حسمها الأهلي لمصلحته بنتيجة 2-1.
تــــهــــانــــيـــــنـــــا 🥳👏🥇— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 4, 2020
لاعب #الأهلي@omaralsomah 🟢⚪️ يحصل على جائزة أفضل لاعب خلال شهر نوفمبر. 🔝⚽️ pic.twitter.com/Dv2kDXuI9w
كما توج الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، بجائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر.
تــــهــــانــــيـــــنـــــا 🥳👏🥇— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 4, 2020
مدرب #الهلال رازفان لوشيسكو ⚪️🔵 يحصل على جائزة أفضل مدرب خلال شهر نوفمبر. 🔝 pic.twitter.com/sUOJXQnRia
وتوج بجائزة أفضل حارس في شهر نوفمبر أمين بخاري حامي عرين العين.
تــــهــــانــــيـــــنـــــا 🥳👏🥇— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 4, 2020
حارس #العين أمين بخاري 🟡🔵 يحصل على جائزة أفضل حارس خلال شهر نوفمبر. 🔝🧤 pic.twitter.com/PKb0T7fQKT
فيما حصل عبد الإله العمري لاعب النصر على جائزة أفضل لاعب صاعد عن الشهر الماضي.
تــــهــــانــــيـــــنـــــا 🥳👏🥇— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 4, 2020
لاعب #النصر عبدالإله العمري 🟡🔵 يحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد خلال شهر نوفمبر. 🔝 pic.twitter.com/9hUeWQoNdB
المصدر: spl.com.sa