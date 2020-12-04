عمر السومة يتوج بجائزة جديدة في الدوري السعودي

توج اللاعب الدولي السوري عمر السومة نجم الأهلي السعودي البالغ 31 عاما، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لكرة القدم عن شهر نوفمبر الماضي.

وسجل السومة 4 أهداف خلال شهر نوفمبر، ليتشارك صدارة الهدافين مع 5 لاعبين بعد مرور 6 جولات من عمر الدوري.

وجاءت أهداف السومة الأربعة كالتالي:

- في الـ7 من نوفمبر (الجولة الرابعة): سجل السومة ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك العين في المباراة التي انتهت لمصلحة الأهلي بنتيجة 4-3.

- في الـ29 من نوفمبر (الجولة السادسة): سجل السومة هدفا بمرمى الفيصلي في المباراة التي حسمها الأهلي لمصلحته بنتيجة 2-1.

تــــهــــانــــيـــــنـــــا 🥳👏🥇



لاعب #الأهلي@omaralsomah 🟢⚪️ يحصل على جائزة أفضل لاعب خلال شهر نوفمبر. 🔝⚽️ pic.twitter.com/Dv2kDXuI9w — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 4, 2020

كما توج الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، بجائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر.

تــــهــــانــــيـــــنـــــا 🥳👏🥇



مدرب #الهلال رازفان لوشيسكو ⚪️🔵 يحصل على جائزة أفضل مدرب خلال شهر نوفمبر. 🔝 pic.twitter.com/sUOJXQnRia — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 4, 2020

وتوج بجائزة أفضل حارس في شهر نوفمبر أمين بخاري حامي عرين العين.

تــــهــــانــــيـــــنـــــا 🥳👏🥇



حارس #العين أمين بخاري 🟡🔵 يحصل على جائزة أفضل حارس خلال شهر نوفمبر. 🔝🧤 pic.twitter.com/PKb0T7fQKT — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 4, 2020

فيما حصل عبد الإله العمري لاعب النصر على جائزة أفضل لاعب صاعد عن الشهر الماضي.

تــــهــــانــــيـــــنـــــا 🥳👏🥇



لاعب #النصر عبدالإله العمري 🟡🔵 يحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد خلال شهر نوفمبر. 🔝 pic.twitter.com/9hUeWQoNdB — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 4, 2020

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المصدر: spl.com.sa