مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل مانشستر سيتي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله مع ضيفه وست بروميتش ألبيون بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ13 من المسابقة.

وافتتح مانشستر سيتي باب التسجيل عن طريق نجمه الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة الـ30، وعادل الضيوف عبر مدافع "السيتي" البرتغالي روبين دياز بالخطأ في شباك فريقه قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين.

هدف السيتي الأول " غاندوغان "



pic.twitter.com/SIZx2ltXwv — بث مباريات (@Ij7Ft) December 15, 2020

هدف ويست بروميتش التعادل

مانشستر سيتي 1 - 1 ويست بروميتش



pic.twitter.com/rDC7ejSNRK — بث مباريات (@Ij7Ft) December 15, 2020

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وبهذا التعادل، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، ورفع وست بروميتش رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT