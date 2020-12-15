مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي (فيديو)
واصل مانشستر سيتي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله مع ضيفه وست بروميتش ألبيون بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ13 من المسابقة.
وافتتح مانشستر سيتي باب التسجيل عن طريق نجمه الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة الـ30، وعادل الضيوف عبر مدافع "السيتي" البرتغالي روبين دياز بالخطأ في شباك فريقه قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين.
هدف السيتي الأول " غاندوغان "— بث مباريات (@Ij7Ft) December 15, 2020
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هدف ويست بروميتش التعادل— بث مباريات (@Ij7Ft) December 15, 2020
مانشستر سيتي 1 - 1 ويست بروميتش
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وبهذا التعادل، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، ورفع وست بروميتش رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: RT