 
مباشر

مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdb2

واصل مانشستر سيتي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله مع ضيفه وست بروميتش ألبيون بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ13 من المسابقة.

وافتتح مانشستر سيتي باب التسجيل عن طريق نجمه الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة الـ30، وعادل الضيوف عبر مدافع "السيتي" البرتغالي روبين دياز بالخطأ في شباك فريقه قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين.

إقرأ المزيد
تشيلسي يتعرض للخسارة الثانية على التوالي في
تشيلسي يتعرض للخسارة الثانية على التوالي في "البريميرليغ" (فيديو)

وبهذا التعادل، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، ورفع وست بروميتش رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا