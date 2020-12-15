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تشيلسي يتعرض للخسارة الثانية على التوالي في "البريميرليغ" (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يتعرض للخسارة الثانية على التوالي في
Reuters
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تعرض تشيلسي لخسارة مريرة أمام مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح "البلوز" باب التسجيل عن طريق نجمه الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة الـ49.

وعادل البرتغالي دانييل بودينسي لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ66، قبل أن يسجل مواطنه بيدرو نيتو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

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وهذه الخسارة الثانية على التوالي لفريق تشيلسي، حيث خسر السبت الماضي أمام إيفرتون بهدف دون رد، ليبقى رصيده متجمدا عند 22 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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