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سون يتوج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم كوري جنوبي للمرة الخامسة

الرياضة

سون يتوج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم كوري جنوبي للمرة الخامسة
Reuters
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توج سون هيونغ مين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي البالغ 28 عاما اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم كوري جنوبي في العام 2020.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فوز سون بجائزة أفضل لاعب في 2020، بعد تألقه اللافت مع فريقه توتنهام في "البريميرليغ".

وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يحصل فيها سون على جائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية، بعد أعوام 2013 و2014 و2017 و2019.

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ويتصدر توتنهام جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول الوصيف، قبل مواجهة الفريقين غدا الأربعاء في قمة مباريات الجولة الـ13 على أرضية ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز".

المصدر: الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم

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