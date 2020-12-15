صحيفة: تهريب مورينيو "المُقال" من مقر نادي تشيلسي بصندوق سيارة عام 2015

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن واقعة حدثت عام 2015 تخص البرتغالي جوزيه مورينيو الملقب "السبيشال وان" عقب إقالته من تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي.

وحسب الصحيفة البريطانية، تم تهريب مورينيو من ملعب تدريب "البلوز" في صندوق سيارة مدرب حراس المرمى سيلفينو لورو، عقب إقالة المدرب البرتغالي من تدريب الفريق اللندني في ديسمبر عام 2015، بعد أن تم إرسال أحد موظفيه في سيارته لإلهاء المصورين المنتظرين خارج أسوار النادي.

REVEALED: Jose Mourinho was smuggled out of Chelsea's training ground in a car boot following his sacking https://t.co/jWh3ocxzi0 — MailOnline Sport (@MailSport) December 15, 2020

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وانتهت فترة مورينيو الثانية في تشيلسي، بشكل كارثي في أواخر عام 2015، وأقيل من تدريب "البلوز" بعد 9 هزائم في أول 16 مباراة في "البريميرليغ"، وبفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط باحتلال الفريق اللندني للمركز الـ16 على جدول الترتيب.

وتمت إقالة مورينيو بعد مشادة حادة مع طبيبة فريق تشيلسي إيفا كارنيرو، وتحويله إلى التحقيق من قبل اتحاد كرة القدم الإنجليزي، والإجراءات القانونية التي تلت ذلك.

يذكر أن مورينيو يتولى حاليا تدريب توتنهام هوتسبير الذي يتصدر ترتيب فرق "البريميرليغ" بعد مضي 12 جولة من عمر الدوري.

المصدر: dailymail.co.uk