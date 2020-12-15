تعاون رياضي مرتقب بين إیران وقطر

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني، عن التوقيع النهائي على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الرياضي بين طهران والدوحة.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أنه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمجلس الأولمبي الآسيوي في مسقط، أعرب جوعان آل ثاني خلال لقاءه مع نظيره الإيراني، رضا صالحي أميري، عن شكره لحسن استضافة إيران للوفد القطري في زيارتهم إلى طهران وقال: "سأزور طهران في أقرب وقت ممكن، وربما في هذه الرحلة سنوقع المذكرة النهائية".

وسافر وفد رياضي قطري متكون من 12 عضوا الأسبوع الماضي إلى طهران لمناقشة استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 في ظل تفشي فيروس كورونا، والتقى بكبار المسؤولين الرياضيين الإيرانيين، واتخذ المجلس الأولمبي الآسيوي القرار النهائي بشأن استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية القطرية: "لن ندخر جهدا في تحسين مستوى العلاقات الرياضية بين البلدين".

من جانبه أشار صالحي أميري إلى مذكرة التفاهم الرياضية المقترحة بين إيران وقطر وقال : "تمت مناقشة بنودها بالفعل في طهران وإرسالها إلى قطر لمزيد من الدراسة، وآمل أن تكون المذكرة جاهزة وموقعة في أقرب وقت ممكن حتى نبدأ التعاون".

وأضاف: "من خلال تنفيذ هذه المذكرة واستخدام البنية التحتية القطرية الإيرانية وتبادل المدربين وإقامة المعسكرات المشتركة وعقد الدورات التدريبية المشتركة يمكن أن نوفر الأرضية لتوسيع مستوى التعاون الرياضي بين البلدين ونساعد القطريين في تحسين مستوى بعض الرياضات مثل المصارعة والتايكوندو ورفع الأثقال والكاراتيه والكرة الطائرة".

وغادر رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية، رضا صالحي أميري، امس الاثنين طهران متوجها إلى عاصمة سلطنة عمان، مسقط، لحضور اجتماع الجمعية العامة واجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس الأولمبي الآسيوي.

المصدر: وكالة أنباء "فارس"