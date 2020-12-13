ميدو يهاجم نجل مرتضى منصور (فيديو)

شن اللاعب الدولي المصري السابق، أحمد حسام ميدو، حربا شعواء على أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على كرة القدم في نادي الزمالك، نجل الرئيس السابق للنادي الأبيض، مرتضى منصور.

بداية قصة الخلافة بين ميدو، نجم الزمالك السابق، وأمير مرتضى، تعود لصورة نشرها ميدو تجمعه مع رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، وسلفه حسن حمدي، أمس السبت، وقد تعرض بعدها اللاعب الدولي المصري السابق، لحملة كبيرة من الانتقادات والشتائم من جماهير نادي الزمالك، فيما كتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على تويتر "إلى مزبلة التاريخ".

في البحر مع بيبو pic.twitter.com/MOomFMCYas — Mido (@midoahm) December 11, 2020

إلى مزبلة التاريخ — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) December 11, 2020

واعتبر البعض تغريدة أمير مرتضى، بأنها رسالة لميدو، وهو ما جعل الأخير يطلق تصريحات نارية ضد أمير مرتضى في مداخلة عبر أثير "إذاعة الشباب والرياضة"، حيث قال: "للأسف، أنا لم أهاجم مرتضى منصور وهو في ضعفه، تشاجرت معه في عز قوته، لكن اليوم مرتضى وأولاده يصدرون للجماهير أن هناك عداوة بين الأهلي والزمالك، وأن الزمالك سيسقط من غيرهم، أقول لكم الزمالك لن يسقط رغما عنكم، الأخ أمير، والأخ أحمد (شقيق أمير مرتضى)، يؤجران لجان إلكترونية".

وتابع: "مرتضى يشن حربا حاليا من أجل أن يفشل إدارة الزمالك، أمير قال عني أنا إلى مزبلة التاريخ؟! من أنت، أنت لا تساوي شيئا دون والدك".

وأضاف: "في عز قوتي تشاجرت مع حسن شحاتة (مدرب منتخب مصر السابق)، لكن هو رجل كبير وفوق رأسي وكان لابد أن أحترمه، والآن الخطيب (رئيس نادي الأهلي)، رغم خلافي معه أتصور معه، وأيا كان الخلاف هؤلاء الكبار فوق رأسنا".

وواصل: "مرتضى وأولاده يستأجرون صفحات من أجل أن يسبونا، أنتم جميعا لا تسوون شيئا، نحن تربينا على الأصول".

وأكمل ميدو: "نعالج تعصب الجماهير بأن الأشخاص مثل مرتضى وأولاده يختفون، وأنا أعرف كيف أتعامل مع أمير، الزمالك لن يسقط، والدك حاول أن يسقط الزمالك في 2005 ولكنه لم يعرف، أولاد مرتضى لابد أن يختفوا".

المصدر: "بطولات"