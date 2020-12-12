"ديربي" على "صفيح ساخن"!

يحتضن ملعب "أولد ترافورد" اليوم السبت، مباراة "ديربي" مانشستر بين الغريمين التقليديين يونايتد والسيتي، في منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ النرويجي أولي جونار سولشير، المدير الفني لفريق "الشياطين الحمر"، هذا اللقاء الهام ضد ضيفه السيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الشياطين الحمر" على ملعب الأحلام "أولد ترافورد":

Your City team to take on United! 💙



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus



SUBS | Steffen, Gundogan, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Foden



⚽️ @haysworldwide

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5repic.twitter.com/6xsGOaHfcL — Manchester City (@ManCity) December 12, 2020

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المصدر: "twitter/ManUtd/mancity"