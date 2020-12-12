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"ديربي" على "صفيح ساخن"!

الرياضة

Reuters /MICHAEL REGAN
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يحتضن ملعب "أولد ترافورد" اليوم السبت، مباراة "ديربي" مانشستر بين الغريمين التقليديين يونايتد والسيتي، في منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ النرويجي أولي جونار سولشير، المدير الفني لفريق "الشياطين الحمر"، هذا اللقاء الهام ضد ضيفه السيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الشياطين الحمر" على ملعب الأحلام "أولد ترافورد":

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غوارديولا يحذر السيتي من فريق
غوارديولا يحذر السيتي من فريق "الشياطين الحمر" الجريح

المصدر: "twitter/ManUtd/mancity" 

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