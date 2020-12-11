غوارديولا يحذر السيتي من فريق "الشياطين الحمر" الجريح

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة غدا السبت، صوب ملعب "أولد ترافورت" الذي سيكون مسرحا "للأحلام حقيقة" لمواجهة قطبي مدينة مانشستر الكروي، اليونايتد والسيتي.

وتوقع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، مواجهة "أفضل نسخة" من مانشستر يونايتد الجريح، والذي لا يزال يترنح جراء الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يلتقي الغريمان في مباراة قمة الجولة 12 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وودع مانشستر يونايتد العريق دوري أبطال أوروبا على يد مضيفه فريق لايبزيغ الألماني، إثر هزيمته أمامه (2-3) في المباراة المصيرية التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي.

وذلك قبل يوم من فوز مانشستر سيتي على فريق مرسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة، ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة في انتظار قرعة دور 16 التي ستسحب يوم الاثنين المقبل.

وقال غوارديولا، ردا على سؤال عن كيفية استعداد مانشستر سيتي لمباراة السبت، أمام جاره اللدود فريق "الشياطين الحمر" الذي يعاني من عدم ثبات المستوى على ملعب "أولد ترافورد": "أتوقع مواجهة أفضل نسخة من يونايتد".

وأضاف: "لن تكون مثل مباريات خروج المغلوب. إنها مباراة بثلاث نقاط وهي مهمة بالطبع نظرا لقوة المنافس، لكن تنتظرنا الكثير من المباريات وسنحاول الفوز بها".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، متأخرا بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد، وخاض الفريقان 10 مباريات مقارنة بالفرق الخمسة الأولى التي خاضت 11 مباراة.

بينما يتصدر توتنهام هوتسبير الترتيب برصيد 24 نقطة، ويليه ليفربول في المرتبة الثانية بفارق الأهداف.

وأبدى غوارديولا تعاطفه مع النرويجي أولي جونار سولشير مدرب اليونايتد الذي يواجه ضغوطا متزايدة بسبب الهزيمة الأخيرة وسجل الفريق السيء على ملعبه، حيث خسر في ثلاث من خمس مباريات خاضها على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الدوري هذا الموسم.

وقال غوارديولا في هذا الصدد: "كلنا نعرف قيمة سولشير. لا يحتاج إلى مساندتي فهو يتمتع بشخصية قوية بما يكفي ويعرف عمله جيدا. عندما يفوز أي مدرب يصبح عبقريا وعندما يخسر يتحدث الناس عن ضرورة الإقالة. يحدث هذا الأمر في يونايتد وفي كل الأندية حول العالم. إنها حقيقة".

وكشف غوارديولا أن الإسباني إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، بينما لن يشارك المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في مباراة السبت، حيث يعاني من إصابة في الركبة بعد المشاركة والتسجيل أمام مرسيليا.

المصدر: رويترز