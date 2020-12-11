مساعد إنريكي: يصعب على بعض اللاعبين تحمل ضغوط اللعب بجوار ميسي

صرح خوان كارلوس أونزوي المساعد السابق لمدرب برشلونة لكرة القدم، بأن بعض اللاعبين لا يتحملون ضغوط اللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني.

وقال أونزوي الذي عمل مساعدا للمدرب لويس إنريكي بين عامي (2014 و2017) إن المعايير التي يطلبها اللاعب الأرجنتيني ربما لا يقدر عليها بعض الزملاء في الفريق.

وأضاف: "الطموح هو الذي أوصل ميسي لهذه المكانة إضافة إلى طريقة تعامله مع الضغوط. فهو يضغط على نفسه دائما ليكون الأفضل وبالتالي يرغب في وجود الأفضل حوله من زملاء وطاقم فني وطبي. ينتج عن هذا الكثير من الضغوط لا يستطيع البعض تحملها".

وكشف أونزوي البالغ من العمر 53 عاما أن موقف ميسي عندما طلب الرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الأخيرة، أصابه بالدهشة.

وأوضح: "في الحقيقة شعرت بمفاجأة كبيرة حين علمت برغبة ميسي في الرحيل لكن من واقع معرفتي بالنادي وميسي فإنني أعتقد أنه يملك الكثير من الأسباب القوية جدا لاتخاذ هذا القرار".

وتابع أونزوي: "لكني كنت أعرف أنه إذا قرر في النهاية البقاء فانه سيبذل كل ما لديه وسيسعى لاستكمال طموحاته".

أما عن مدرب برشلونة الجديد فقال أونزوي: "رونالد كومان مدرب برشلونة يدير المجموعة ويتعامل مع ميسي جيدا. الوضع ليس سهلا رغم أني أعتقد أن تولي مسؤولية فريق كبير فاز بألقاب كثيرة تكون أكثر صعوبة في فترة الابتعاد عن الانتصارات".

وواصل: "فعلنا ذلك حين وصلنا مع لويس إنريكي بعد عام لم يفز فيه الفريق بأي شيء. يتكرر هذا الأمر مع كومان الآن. وصل في وقت يسوده الارتباك. لكن لو لم يحدث ذلك لما استدعاك برشلونة لمساعدته".

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري المحلي، متأخرا بفارق 12 نقطة عن أتليتيكو مدريد المتصدر بعد عشر مباريات وبست نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي لعب 11 مباراة.

المصدر: رويترز