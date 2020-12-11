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مقاتل يسقط خصمه على رأسه في مشهد خطير (فيديو)

الرياضة

مقاتل يسقط خصمه على رأسه في مشهد خطير (فيديو)
sportbox.ru
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استهل المقاتل الروسي محمد محمدوف مشواره في اتحاد "بيلاتور" للفنون القتالية المختلطة بفوز مستحق على البرازيلي ماتيوس ماتوس، في نزال جمعهما فجر اليوم الجمعة، في الولايات المتحدة.

ورفع محمدوف خصمه وأسقطه بقوة على أرض الحلبة على رأسه، خلال الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في مدينة أونكاسفيل، ضمن بطولة  "بيلاتور 524" وانتهى بفوز الروسي بالنقاط بواقع: (30-26، و30-27، و30-27).

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وحقق محمد محمدوف البالغ من العمر 28 عاما، انتصاره الأول في بطولة بيلاتور، والسابع عشر خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة فقط.

المصدر: وكالات 

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