مورينيو: لا يمكنني إسعاد كل لاعبي فريقي

يتألق توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو في كل البطولات هذا الموسم، لكن المدرب البرتغالي أقر بأنه لا يستطيع إسعاد كل لاعبيه، حيث لم يشارك ديلي آلي، في مباراة الفريق، أمس الخميس.

وتغلب توتنهام 2-0 على رويال أنتويرب، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليخطف صدارة المجموعة من نظيره البلجيكي، لكن اللاعب الدولي الإنجليزي آلي، لم يكن بين خمسة تغييرات، وخرج لاعب الوسط هاري وينكس، في مشاركة نادرة له في التشكيلة الأساسية، إلى غرفة الملابس مباشرة بعد نزول تانغاي ندومبلي، بدلا منه في الشوط الثاني.

وقال مورينيو لشبكة "بي.تي سبورت" التلفزيونية: "كيف يمكنني إسعادهم جميعا؟ لا أعتقد أنهم سعداء، وهذه هي طبيعة كرة القدم، لا يمكنني صنع المعجزات".

وأضاف في إشارة إلى وينكس: "أبلغت كل اللاعبين إذا لم يشاركوا عليهم العودة للاستحمام. قلت ذلك لكل اللاعبين الذين استبدلتهم، لأنه عندما يكون الطقس باردا فأنا أفضل عودتهم إلى غرفة الملابس والاستحمام.. واللاعب هاري ينكس فعل ذلك، وأنا سعيد بهذا، لأنني من أبلغته بهذا الأمر".

وأصبح ديلي آلي على الهامش في تشكيلة توتنهام، حيث لم يشارك سوى مرتين فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبدا اللاعب البالغ عمره 24 عاما غاضبا أمس الخميس.

وقال مورينيو عن ذلك: "دعونا لا نهرب من الحقيقة. أي بديل يدرك أنه تم استخدام كل التغييرات الخمسة فلن يكون سعيدا ولا أتوقع أن يكون سعيدا".

وارتبط اسم آلي بالرحيل عن توتنهام الصيف الماضي، وربما سيحاول تعزيز فرصته في اللحاق بتشكيلة إنجلترا في بطولة "أوروبا 2020" (المقررة في الصيف المقبل)، من خلال الانضمام إلى أحد الأندية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويحل توتنهام ضيفا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غد الأحد، وهو في صدارة البطولة، ولم يخسر منذ هزيمته في الجولة الافتتاحية للموسم.

المصدر: رويترز