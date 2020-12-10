رسميا.. الـ"كاف" ينقل نهائي السوبر الإفريقي من القاهرة لدولة عربية بسبب نهضة البركان المغربي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة في النصف الأول من العام 2021.

وكان من المفترض أن يقام لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا ونهضة البركان المغربي الحاصل على كأس الكونفيدرالية الإفريقية، اليوم الخميس في القاهرة، إلا أن النادي المغربي اعترض على إقامته في العاصمة المصرية، ليقرر الـ"كاف" تأجيل المباراة ونقلها إلى العاصمة القطرية.

يذكر أن الأهلي توج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، فيما توج نهضة البركان المغربي بكأس الكونفدرالية على حساب نادي بيراميدز المصري.

المصدر: "gate.ahram"