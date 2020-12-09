نيمار يزيد أوجاع إسطنبول باشاك شهير التركي بعد واقعة "الإساءة العنصرية"

ألحق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هزيمة ساحقة بضيفه إسطنبول باشاك شهير (5-1) اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز النجم البرازيلي نيمار ثلاثية في شباك الفريق التركي في الدقائق (21، 38، 50)، وتكفل زميله المهاجم كيليان مبابي بتسجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين (42 من ضربة جزاء، و62).

بينما سجل التركي محمد توبال هدف فريقه اليتيم بحلول الدقيقة 57 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "حدقيقة الأمراء"

يذكر أن المباراة بدأت يوم أمس الثلاثاء، وتوقفت عند الدقيقة 16 من انطلاقتها بسبب إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع للكاميروني بيير ويبو العضو في الجهاز التدريبي للفريق التركي، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، قبل أن يخرج لاعبو الفريقين من الملعب.

وتصدر باريس سان جيرمان قائمة المجموعة الثامنة (H)، برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على وصيفه فريق لايبزيغ الألماني، وتأهل معا إلى دور الـ16 لدوري الأبطال.

بينما اكتفى مانشستر يونايتد بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ليودع دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، ويلتحق بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وتذيل إسطنبول باشاك شهير قائمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط وودع الملاعب الأوروبية.

المصدر: وكالات