"الكاف" يوقف المصري إبراهيم حسن لمدة عامين

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف لاعب نادي بيراميدز المصري، إبراهيم حسن، لمدة عامين، منها 22 شهرا مع إيقاف التنفيذ بسبب تعاطيه المنشطات.

وذكر "الكاف" في بيان نشره على موقعه أمس الثلاثاء: "وفق المواد 10 و11 و43.1 و46 و83 و151 من قانون الانضباط، قرر مجلس التأديب أن يفرض على اللاعب إبراهيم حسن تعليقا لمدة عامين، منها 22 شهرا مع وقف التنفيذ، بشرط ألا يكون اللاعب مذنبا بارتكاب مخالفة مماثلة في غضون عامين".

وأضاف بيان "الكاف": "لذلك إبراهيم حسن موقوف لمدة شهرين من تاريخ تقديم طلب الإعفاء من الاستخدام العلاجي، أي اعتبارا من 18 نوفمبر 2020 حتى 18 يناير 2021".

وفي الوقت نفسه، فرض "الكاف" غرامة على بيراميدز قدرها عشرة آلاف دولار، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراته ضد نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

وكان إبراهيم حسن، خضع لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات في "الكاف"، يوم الأحد الماضي، وقدم المحامي الذي رافق اللاعب، جميع الأوراق التي تثبت براءة موكله من تعمد تعاطي المنشطات.

المصدر: اليوم السابع